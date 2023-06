Le previsioni meteo avevano anticipato l’arrivo di un caldo intenso in Lombardia. Dopo un periodo caratterizzato da abbondanti piogge, la regione sta ora vivendo un clima decisamente più caldo, con poche possibilità di temporali. La domanda che tutti si pongono è: quando ci sarà un cambiamento e, soprattutto, se questo avverrà con l’arrivo di temporali violenti.

Previste variazioni del meteo?

Analisi del breve termine

Prima di esaminare le previsioni a lungo termine, è importante analizzare l’evoluzione meteo attuale. Ci troviamo nel culmine della prima ondata di calore del nuovo periodo estivo. Se l’inizio dell’estate è stato piuttosto mite, ora il caldo si fa decisamente sentire in Lombardia.

Prospettive per la prossima settimana

Non esiste ancora una data ufficiale che segna il ritorno al tipo di meteo che abbiamo sperimentato nelle prime settimane. Tuttavia, è già certo che la prossima settimana sarà caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che dovrebbe portare un caldo più sopportabile, ma con episodi di favonio, ovvero vento molto caldo e secco.

Possibili fenomeni violenti: cosa bisogna sapere

Il rischio dei temporali violenti

Il passaggio da un tipo di meteo all’altro può portare alla formazione di temporali violenti. Se le condizioni sono caratterizzate da un caldo intenso e molto umido, è possibile che, per tornare a un clima più fresco e gradevole, si sviluppino fenomeni temporaleschi violenti, con raffiche di vento molto forti, grandinate estese e potenzialmente devastanti.

La prevedibilità dei fenomeni violenti

Questi fenomeni non sono prevedibili se non a pochi minuti dall’evento, grazie all’ausilio dei radar di ultima generazione. Le previsioni meteo possono indicare la possibilità di un pericolo di maltempo estremo, ma non la certezza di dove e quando si verificherà una grandinata, un tornado o un’alluvione lampo. Sono tutti fenomeni per definizione locali e molto poco prevedibili. Il compito del meteorologo è informare su un possibile rischio.

In conclusione, la Lombardia sta vivendo un periodo di caldo intenso, ma le previsioni meteo indicano possibili cambiamenti nel breve termine. Tuttavia, è importante essere consapevoli del rischio di fenomeni violenti associati a questi cambiamenti.