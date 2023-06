Siamo alle prese con una fase meteo piuttosto instabile sulla Lombardia. Continui temporali stanno interessando le zone alpine e prealpine, mentre sulle pianure scoppiano rovesci improvvisi qua e là, praticamente tutti i giorni. In qualità di scienziato, osservo che la domanda più frequente è: quando si stabilizzerà il tutto? Quando ci sarà un periodo con il sole indisturbato? Ecco cosa possiamo dire.

Le tendenze meteo: verdetto è davvero molto chiaro

Le tendenze meteorologiche in nostro possesso indicano che la Lombardia sarà interessata da un periodo più stabile e soleggiato tra Venerdì 9 e Domenica 11. Tuttavia, non ci sono presupposti per una stabilità duratura. Il tempo continuerà a risultare piuttosto instabile e, nel medio-lungo periodo, potrebbe addirittura peggiorare.

C’è l’ipotesi di un drastico cambio

Alcuni modelli meteorologici suggeriscono un drastico cambio del pattern meteo europeo nella seconda metà della prossima settimana. È importante sottolineare che si tratta solamente di tendenze e non di previsioni precise e accurate.

L’importanza della pioggia regolare

Un’estate troppo secca e arida può essere dannosa, soprattutto per l’agricoltura. Ecco perché è importante che piova con una certa regolarità proprio nel trimestre estivo. Questo potrebbe essere positivo per coloro che non sopportano il caldo e per l’agricoltura in generale.

Focus su Milano

A Milano, in particolare, si avvertirà un clima tropicale. Le temperature si manterranno alte e l’umidità sarà elevata. Questo mix può dare origine a temporali di forte intensità.

Consigli per i residenti

Per chi risiede in Lombardia, è consigliabile seguire attentamente le previsioni meteo, mantenere un ombrello a portata di mano e assicurarsi che le finestre e le porte siano ben chiuse in caso di temporali.