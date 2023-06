Il meteo delle ultime settimane è stato caratterizzato da un clima incerto e imprevedibile, ma finalmente sembra che il vero caldo stia per arrivare in Lombardia. A partire da oggi Giovedì 14 Giugno, si prevede un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche, con temperature più elevate e una diminuzione dei temporali che hanno colpito la regione senza sosta dal mese di Aprile. Tuttavia, è importante non aspettarsi un aumento repentino delle temperature fino a 35 gradi, ma piuttosto un miglioramento graduale del clima.

Le cause del cambiamento climatico

Alta pressione piuttosto estesa

Il cambiamento delle condizioni meteorologiche è dovuto all’arrivo di un promontorio di alta pressione subtropicale abbastanza grande e invadente. Tuttavia, la Lombardia si troverà ai margini di questa cupola di alta pressione, il che significa che il gran caldo colpirà principalmente le regioni centrali e meridionali dell’Italia. Nonostante ciò, i territori lombardi saranno comunque interessati da questo fenomeno, con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi per diversi giorni e, soprattutto, con la cessazione dei numerosi temporali che hanno interessato la regione nelle ultime settimane.

La situazione sulle Alpi

Per quanto riguarda le zone alpine, la situazione sarà leggermente diversa. Anche se le temperature aumenteranno, il rischio di rovesci e temporali localizzati non scomparirà del tutto. Infatti, le montagne tendono a generare temporali anche in presenza di cupole di alta pressione africane o azzorriane non particolarmente intense. Pertanto, nelle zone alpine si avrà comunque un clima più caldo, ma con la possibilità di qualche acquazzone quotidiano.

La durata del nuovo pattern meteo

A livello nazionale

Molti si chiedono quanto durerà questo nuovo pattern meteo. A livello nazionale, si prevede che il cambiamento climatico duri per diversi giorni. Tuttavia, è difficile stabilire con precisione la durata di questa fase meteorologica, poiché potrebbe variare a seconda delle regioni e delle condizioni atmosferiche specifiche.

A livello regionale

Per quanto riguarda la Lombardia, essendo spesso ai margini della cupola di alta pressione, potrebbe comunque risentire di infiltrazioni umide a più riprese. Tuttavia, la novità è che non ci saranno più le condizioni di forte instabilità che hanno caratterizzato le ultime settimane. In altre parole, sembra che l’Estate sia finalmente pronta a partire per davvero. Resta da vedere se si tratterà di una fase meteorologica di breve durata o se il sole e il caldo si protrarranno per un periodo più lungo. In ogni caso, dopo il caldo, si spera che possa tornare un po’ di variabilità nel meteo.