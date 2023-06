Mentre il calendario segna il 1° Giugno e l’estate meteorologica dovrebbe avere preso il suo posto, la realtà meteo climatica della Sardegna ci smentisce. Purtroppo, la stagione estiva sembra volerci mettere un po’ di suspense prima del suo vero debutto. Infatti, la nostra regione è sotto il dominio di una notevole instabilità atmosferica che produce violenti temporali.

Questa fase temporalesca ha preso il via all’indomani del passaggio di un’area ciclonica. Questo fenomeno ha portato precipitazioni intense, in viarie località della Sardegna. Sebbene fosse prevedibile una certa persistenza dell’instabilità post-ciclonica, l’inaspettato arrivo di un flusso d’aria umida di origine atlantica sui nostri mari ha rafforzato ulteriormente i temporali. Da qui anche i nubifragi violentissimi.

Situazione attuale e danni provocati

Nelle ultime ore, abbiamo registrato frequenti nubifragi. Particolarmente colpita è stata la zona di Cagliari, dove i danni provocati dai temporali sono stati notevoli. Nonostante il desiderio di tutti noi di goderci il sole e il caldo tipico della stagione, sembra che dovremo ancora attendere.

Le previsioni per i prossimi giorni

Purtroppo, la situazione meteo non sembra destinata a migliorare a breve. Esaminando i modelli di previsione ad alta risoluzione, non possiamo dare buone notizie. I temporali continueranno a far parte del quotidiano, a volte con intensità tale da richiedere particolare attenzione per il rischio di nubifragi e grandinate.

Un barlume di speranza per la metà della prossima settimana

Forse un miglioramento potrebbe iniziare a profilarsi verso metà della prossima settimana. Un promontorio di alta pressione potrebbe cominciare a fare capolino sul Mediterraneo, bloccando così la formazione dei temporali. Non ci aspettiamo che questo alta pressione porti con sé il caldo africano, il che è una buona notizia. Piuttosto, potrebbe trattarsi di una struttura capace di regalarci delle belle giornate tipiche dell’inizio dell’estate.

Attenzione alle insidie temporalesche provenienti dal resto d’Europa

In questo momento non desideriamo affatto ondate di calore intense. L’atmosfera in Europa non è per nulla stabile e nuove insidie temporalesche potrebbero profilarsi all’orizzonte in qualsiasi momento. Se così fosse, avere troppo calore – e quindi molta energia termica in gioco – sarebbe assolutamente deleterio.

Quindi, in conclusione, nonostante la fase turbolenta che stiamo attraversando, l’estate non è lontana. Manteniamo la pazienza e attendiamo con positività il ritorno del bel tempo, ricordando sempre di seguire le indicazioni e gli avvisi dei meteo. Buon inizio di Giugno a tutti e…facciamo il tifo per l’estate!