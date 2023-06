E’ arrivato Giugno e tutti ci chiediamo: come sarà il meteo in Lombardia nelle prossime settimane? In questo articolo, esploreremo le probabili condizioni atmosferiche e climatiche che potremmo aspettarci. Ricordiamo però, che, anche se ci basiamo su tendenze meteorologiche a lungo termine, queste sono pur sempre previsioni e possono essere soggette a errori.

Previsioni per la prima metà di Giugno

Secondo le nostre analisi, il mese di Giugno potrebbe essere caratterizzato da fasi alterne di stabilità e instabilità. Non siamo in grado di prevedere con precisione il numero e la traiettoria delle perturbazioni, ma è probabile che il clima non sarà costantemente soleggiato e secco come lo è stato nel 2022. Il 2022, infatti, ha portato una stagione estiva particolarmente calda e asciutta. Quest’anno, sembra che avremmo una sorta di controtendenza.

Meteo e temperature

Nonostante l’instabilità prevista, non ci aspettiamo un mese particolarmente freddo. Le condizioni meteorologiche in Lombardia potrebbero divergere dalle nostre proiezioni primaverili iniziali, che cambiano man mano che ci avviciniamo all’evento stesso.

Però, un elemento fondamentale da sottolineare è che l’instabilità non precluderà l’arrivo dell’estate. Anzi, ci aspettiamo numerosi giorni con temperature superiori ai 30 gradi e molto soleggiate. Alcuni giorni con temperature comprese tra i 27 e i 30 gradi ci sono già stati. Tuttavia, è probabile che questi periodi di bel tempo saranno interrotti da acquazzoni, rovesci e temporali improvvisi. Questo potrebbe sembrare un aspetto negativo, ma può essere visto anche come un vantaggio, considerando che la siccità è ancora un problema significativo. L’importante è che questi fenomeni meteorologici non si trasformino in eventi estremi.

In conclusione

Le nostre previsioni indicano un Giugno instabile ma non freddo in Lombardia, con un mix di giornate soleggiate e interruzioni di pioggia. Tuttavia, queste previsioni sono soggette a cambiamenti, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo che il meteo è un fenomeno complesso e imprevedibile, e anche se possiamo fare delle previsioni, queste non saranno mai completamente accurate.