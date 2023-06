Il 2023 ci ha portato nel cuore dell’anticiclone africano, con condizioni meteo che si rivelano più severe rispetto al resto dell’Italia.

Effetti dell’Anticiclone Africano

Calore e Pulviscolo Sahariano

Il termine “peggiori” viene utilizzato per indicare che un caldo eccessivo non è sinonimo di bel tempo. Negli ultimi due giorni, una grande quantità di pulviscolo sahariano ha invaso i nostri cieli, creando un’atmosfera quasi surreale o, in ogni caso, desertica.

Temperature Oltre i 40°C

In un contesto del genere, raggiungere i 40°C è un fatto quasi immediato. Questo è ciò che sta accadendo e che continuerà a verificarsi nelle prossime ore. Tuttavia, è possibile prevedere un cambiamento nel corso del fine settimana, con una riduzione significativa delle temperature, che dovrebbero tornare a livelli più tipici del periodo.

Previste Variazioni Meteo

Un Rinfrescamento in Arrivo?

Si può parlare di un rinfrescamento? La risposta è sì, soprattutto perché è molto probabile che avremo una ventilazione settentrionale che purificherà l’aria. È importante sottolineare che l’eventuale passaggio di un vortice ciclonico, che avrebbe potuto causare forti precipitazioni, ha perso definitivamente la sua rilevanza rispetto a qualche giorno fa.

Previsioni per la Fine di Giugno

Nonostante il rinfrescamento, non bisogna farsi illusioni. Sembra infatti che nell’ultima settimana di Giugno potrebbero tornare le temperature africane. Anche in quel caso, i termometri potrebbero facilmente superare i 35°C, e non possiamo escludere la possibilità che possano di nuovo superare i 40°C nelle zone più calde della Sardegna.

In conclusione, il 2023 ci ha portato nel cuore dell’anticiclone africano, con un caldo eccessivo e l’arrivo di pulviscolo sahariano. Nonostante le previsioni di un rinfrescamento, è possibile che le temperature africane possano tornare entro la fine di Giugno. In ogni caso, è fondamentale rimanere aggiornati sulle condizioni meteo.