Per adesso il meteo di questa Estate 2023 è stato particolarmente capriccioso. Nessun episodio di caldo fuori stagione, cieli spesso nuvolosi e maltempo abbastanza prolungato. Si sente in giro che sta per arrivare El Niño. In questo articolo vedremo intanto che cos’è e poi se ci saranno grosse conseguenze sul nostro Paese.

Che cos’è El Niño

È una grossa anomalia delle acque superficiali insolitamente calde nel Pacifico orientale. Stiamo parlando, in particolare, delle coste del Sud America, ovverosia in quella porzione di oceano che confina con Cile, Ecuador, Perù e Colombia. L’ultima volta che si è verificato un episodio simile, nel 2016, il Pianeta ha vissuto il suo anno più caldo mai toccato dalle rilevazioni satellitari e meteorologiche.

Oltretutto, la NOAA (ente americano autorevolissimo in materia) ha detto che ci sarebbe una possibilità del 56% che risulterà un evento forte. Ciò starebbe a significare che le acque superficiali del Pacifico orientale sarebbero oltre un grado e mezzo più calde del normale. Questo potrebbe produrre impatti intensi in tutto il Mondo, ma al di là di quello che accade nelle altre aree del Pianeta, andiamo a vedere che effetti produrrebbe in Italia.

I suoi effetti in Italia

Nonostante l’enorme distanza geografica, il fenomeno potrebbe portare qualche effetto anche sul clima europeo e sull’Italia. Se non ci sono altri teleconnessioni presenti, esso favorisce un’Estate un poco più calda del normale, ma pure piovosa e a tratti persino tempestosa.

La stagione estiva, quindi, potrebbe davvero continuare sui binari di come è iniziata. Non a caso, i nostri lettori avranno letto più e più volte che non ci sono ancora le condizioni per l’arrivo di forti ondate di caldo.

L’anticiclone africano rimane ancora distante dai nostri territori. Per adesso non si intravedono cambiamenti sostanziali del pattern europeo. È altamente probabile che questa tipologia di tempo possa continuare più o meno a tratti alterni per l’intera Estate.