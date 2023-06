Quest’estate 2023 si sta dimostrando particolarmente imprevedibile dal punto di vista meteorologico. Non si sono verificati episodi di caldo fuori stagione, il cielo è spesso coperto e il maltempo persiste. Si vocifera che El Niño sia in arrivo. In questo articolo analizzeremo cos’è El Niño e quali potrebbero essere le conseguenze sul clima italiano.

El Niño: definizione e caratteristiche

Il fenomeno El Niño

El Niño è un’anomalia delle acque superficiali del Pacifico orientale, caratterizzata da temperature insolitamente elevate. Si manifesta principalmente lungo le coste del Sud America, in particolare in Cile, Ecuador, Perù e Colombia. L’ultimo episodio simile risale al 2016, quando il nostro pianeta ha registrato l’anno più caldo mai rilevato da satelliti e stazioni meteorologiche.

La NOAA (ente americano di riferimento in materia) ha dichiarato che esiste una probabilità del 56% che si tratti di un evento di forte intensità. Ciò significherebbe che le acque superficiali del Pacifico orientale potrebbero essere oltre 1,5 gradi più calde del normale. Questo potrebbe causare impatti significativi in tutto il mondo, ma vediamo quali effetti potrebbe avere in Italia.

Le conseguenze di El Niño in Italia

Nonostante la notevole distanza geografica, El Niño potrebbe influenzare il clima europeo e, di conseguenza, quello italiano. In assenza di altre teleconnessioni, il fenomeno favorirebbe un’estate leggermente più calda del normale, ma anche piovosa e a tratti tempestosa.

La stagione estiva, dunque, potrebbe proseguire sulla stessa linea di partenza. Infatti, i nostri lettori avranno notato che non si prevedono ancora condizioni favorevoli all’arrivo di forti ondate di caldo.

L’anticiclone africano rimane ancora lontano dai nostri territori e, al momento, non si prevedono cambiamenti sostanziali nel pattern meteorologico europeo. È molto probabile che questa situazione possa persistere, con alterne vicende, per tutta l’estate.

Le previsioni per luglio e agosto 2023

Le tendenze meteorologiche per luglio

Considerando l’influenza di El Niño, è possibile che il mese di luglio 2023 continui a presentare un clima instabile, con temperature leggermente più elevate del normale, ma anche con piogge e temporali. L’anticiclone africano potrebbe rimanere ancora lontano dall’Italia, mantenendo le condizioni meteorologiche attuali.

Le previsioni per agosto

Anche il mese di agosto potrebbe essere influenzato da El Niño, con un clima simile a quello di luglio. Le temperature potrebbero essere leggermente più alte del normale, ma si prevedono anche piogge e temporali. L’anticiclone africano potrebbe continuare a rimanere lontano dall’Italia, mantenendo un clima instabile e imprevedibile.

In conclusione, l’estate 2023 potrebbe essere caratterizzata da un clima instabile e imprevedibile, con temperature leggermente più elevate del normale, ma anche con piogge e temporali. El Niño potrebbe influenzare il clima italiano, portando conseguenze anche nei mesi di luglio e agosto.