Il mese di Giugno si presenta una previsione di un meteo mai visto in oltre due decenni, secondo le previsioni del modello matematico ad alta risoluzione dell’ECMWF (Centro Meteo Europeo). Il 27 Giugno, verrà rilasciata la nuova versione di questo modello, ma le mappe sono già disponibili sul sito web dell’organizzazione.

Temperatura ed anomalie

Secondo l’Indice di Estrema Anomalia delle temperature, l’estate potrebbe proseguire fino a metà luglio senza una presenza significativa di ondate di calore o anomalie termiche eccessive. Questo modello di temperatura estiva ricorda l’estate del 2002, quando la temperatura media dell’estate era di circa 1°C inferiore rispetto agli anni successivi. Da allora, molte regioni d’Italia hanno registrato un aumento delle temperature estive di oltre 2°C.

Precipitazioni

Per quanto riguarda le precipitazioni, le previsioni indicano livelli di pioggia superiori alla media fino a metà luglio 2023 in tutta Italia. Questo modello di precipitazioni potrebbe far pensare all’estate del 2002, che è stata caratterizzata da una stagione piovosa molto simile.

Umidità e caldo afoso

Nonostante le previsioni di pioggia, l’estate sarà anche calda, con temperature che potrebbero superare frequentemente i 30°C. L’alto livello di umidità previsto potrebbe portare a condizioni di caldo afoso, rendendo le giornate estive particolarmente intense.

Conclusione

In conclusione, l’estate del 2023 si preannuncia con un meteo che non si vedeva dal 2002, secondo le previsioni dell’ECMWF. Sia le temperature che le precipitazioni sembrano seguire un modello simile a quello di quell’anno, con una predominanza di precipitazioni e un caldo afoso.