Le previsioni meteo climatiche per i prossimi mesi, analizzate con il modello CFSv2 – uno dei modelli stagionali statunitensi più sofisticati – prevedono un’estate con precipitazioni superiori alla norma sull’Italia.

Previsioni per la terza decade di Giugno

L’Anticiclone Africano dovrebbe condizionare il tempo sulla nostra Penisola, alternandosi però a brevi pause. Al contrario, è previsto un forte raffreddamento in Siberia Centrale, e maltempo in California, rompendo così la norma climatica estiva.

Verso la fine di Giugno, il meteo in Italia dovrebbe peggiorare, con l’avvicinamento di un vortice depressionario sulle Isole Britanniche che scalzerà la zona anticiclonica mediterranea. Le perturbazioni atlantiche estive, comunque, non sono così consistenti come quelle autunnali o invernali.

Previsioni per i mesi successivi: Luglio – Settembre

Per Luglio, il modello prevede temperature sopra la norma in Europa e Italia, in particolare al Nord e sulle Alpi. Nel resto d’Italia, il caldo sarà meno pronunciato, con il Centro-Sud che rimarrà nella media.

Per Agosto, le temperature oltre la media sono previste soprattutto sulle Alpi, mentre nel resto d’Italia dovrebbero oscillare attorno a valori normali.

Settembre non mostra variazioni termiche significative, se non per le Alpi, la Calabria e la Sicilia, dove le temperature saranno sopra la norma.

Previsioni delle precipitazioni: Luglio – Settembre

Per quanto riguarda le precipitazioni, Luglio vedrà valori superiori alla norma su tutto il Centro-Nord, ma anche su Inghilterra, Francia, Spagna, e sui Balcani.

Agosto avrà piogge superiori alla media su tutta l’Italia, così come Francia, Spagna e Balcani.

Settembre seguirà lo stesso trend con piogge superiori alla norma su tutta l’Italia, in particolare quella Centrale, ma anche sui Balcani ed il Nord Africa.

Sembra quindi che si sia interrotto il lungo periodo di siccità sulla nostra Penisola.