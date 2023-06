Prepariamoci ad un Giugno fuori dagli schemi. Dalle ultime previsioni a lungo termine dell’ECMWF emerge un quadro meteorologico caratterizzato da anomalie termiche e pluviometriche che potrebbero portare piogge intense e frequenti temporali, soprattutto al Centro e Nord Italia. Nonostante le incertezze intrinseche di tali previsioni, esse ci permettono di delineare un’immagine di quello che potrebbe essere il meteo nel prossimo mese.

Prospettive per la prima metà di Giugno

La settimana dall’5 all’11 Giugno si presenterà con temperature in linea con la media stagionale, ma con precipitazioni superiori alla norma su tutto il territorio italiano, soprattutto al Centro e Nord. Questo sarà dovuto a correnti in quota che si sposteranno gradualmente da Sud Ovest.

Nella settimana dal 12 al 18 Giugno vedremo un’intensificazione delle correnti in quota da Sud Ovest che porteranno una marcata instabilità soprattutto al Centro Nord. Le temperature saranno inferiori alla media stagionale e le precipitazioni superiori al normale su tutto il territorio italiano.

Tendenze per la seconda metà di Giugno

Nel periodo dal 19 al 25 Giugno, l’anomala disposizione dei centri di Alta Pressione tra le Isole Britanniche e la Scandinavia porterà anomalie termiche positive sul Nord Europa, mentre l’Italia rimarrà sotto l’influenza di correnti occidentali atlantiche in quota. Di conseguenza, è previsto un persistere delle anomalie termiche negative e delle anomalie pluviometriche positive su tutto il nostro territorio.

Proiezioni per fine Giugno e inizio Luglio

Per la fine di Giugno e la prima decade di Luglio, le previsioni meteo non sembrano essere incoraggianti. Permane l’anomalia con temperature inferiori alla norma e precipitazioni decisamente superiori al normale, in particolare al Centro Nord.

In conclusione, sembra che l’estate debba ancora farsi attendere. Almeno per la sua prima metà, il tempo si preannuncia molto instabile, caratterizzato da un quadro termico e pluviometrico differente da quello a cui siamo abituati.