Il meteo delle ultime settimane ha visto un periodo di instabilità e maltempo sull’Italia, ma ora sembra che l’estate stia finalmente arrivando. Un cambio di circolazione a livello continentale sta infatti favorendo la prima espansione dell’anticiclone africano verso l’Europa Mediterranea, portando con sé caldo e condizioni tipiche della stagione estiva.

Cambio di circolazione e ritorno del caldo

Questo cambiamento è reso possibile dalla concomitante attenuazione delle anomalie positive di pressione che hanno dominato nelle ultime settimane sull’Europa Settentrionale. L’anticiclone nordico, infatti, è stato il principale responsabile del maltempo anomalo che ha colpito l’area mediterranea, con piogge abbondanti sull’Italia. Ora, però, il flusso di correnti occidentali alle medie-alte latitudini europee sta tornando, e le ondulazioni di questo flusso occidentale sono all’origine dell’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo e sull’Italia, portando con sé un clima molto caldo e a tratti anche afoso.

Contesa tra circolazioni nella seconda parte di Giugno

Il meteo dell’ultima parte di Giugno sarà caratterizzato dalla contesa fra le due circolazioni. Dopo una settimana dominata dall’anticiclone subtropicale, l’abbassamento di latitudine del getto polare potrebbe favorire qualche incursione d’aria più fresca ed instabile anche verso l’Italia, portando a un alternarsi di fasi calde e temporalesche.

Contrasti a Luglio tra caldo africano e temporali

Con l’arrivo dell’aria più fresca, si creano contrasti tali da innescare temporali anche di forte intensità, in primis sul Nord Italia. Quando il passaggio frontale è incisivo, i temporali possono scendere, pur attenuati, anche verso le regioni orientali ed appenniniche del Centro-Sud. Le proiezioni sull’andamento di fine Giugno potrebbero poi riflettersi anche sullo scenario di Luglio, con un’alternanza di veloci passaggi instabili a rimonte anticicloniche subtropicali, che innescheranno ondate di caldo.

Temperature sopra la media al Centro-Sud e temporali al Nord

Il Centro-Sud dell’Italia sarebbe maggiormente sotto tiro delle fiammate sahariane, con temperature probabilmente un po’ sopra la media. Il Nord, al contrario, risulterebbe più esposto ai break temporaleschi, con un caldo meno eccessivo. Questa tendenza, con uno sguardo proiettato al mese di Luglio, stravolge le indicazioni precedenti che sembravano ridurre il peso del famigerato anticiclone africano. L’Estate quindi picchierà eccome a Luglio e probabilmente anche ad Agosto, con fulcro nel periodo del solleone.

Il solleone: il periodo più caldo dell’estate

Il termine “solleone” deriva dal latino e significa “grande sole”. È usato per descrivere il periodo più caldo dell’estate, quando il sole è al suo apice e le temperature sono le più alte. In molte parti dell’Italia, il solleone corrisponde al periodo che va da luglio a agosto, e quest’anno sembra che non farà eccezione.

In conclusione, dopo un periodo di instabilità e maltempo, il meteo sembra volgere finalmente al caldo e all’estate, con l’espansione dell’anticiclone africano sull’Italia. Tuttavia, si prevedono anche fasi di temporali e contrasti tra le diverse aree geografiche del Paese. Resta dunque importante seguire gli aggiornamenti meteo per essere sempre informati sulle previsioni del tempo.