Il meteo di Luglio e Agosto a livello italiano ha avuto degli aggiornamenti. Le tendenze sono cambiate, come sempre è utile riaggiornarsi. In questo nostro articolo cerchiamo di capire davvero cosa accadrà dopo questo mese.

Ci sono nuove indiscrezioni e desideriamo esporvi come potrebbero essere i prossimi due mesi. Sarà un’altalena termica? Un caldo asfissiante? Oppure pericoli di fenomeni estremi?

Luglio: un mese estremo? Cerchiamo di vedere

Il secondo mese dell’Estate dovrebbe essere caratterizzato da incursioni dell’anticiclone africano particolarmente frequenti. Non sarebbe una novità, ma senza la persistenza estrema dell’anno scorso, quindi con decisamente maggiore clemenza. Se noi prendiamo a modello la terrificante Estate del 2022, sicuramente quest’anno andrà meglio. L’anno passato l’alta africana ci interessò praticamente 23-25 giorni su 31, quest’anno con ogni probabilità assai di meno.

Detto ciò, questo ci fa contenti perché l’anno scorso eravamo in preda a siccità estrema e incendi frequenti, mentre ora il tema acqua non è più critico e la situazione è moderatamente cauta. Stiamo scampando il pericolo di una 2022-bis. Giugno ci ha fatto capire che la fornace passata è solo un ricordo. Ma mancano ancora due mesi potenziali…

Agosto

Anche Agosto non dovrebbe proporre caldo estremo come l’anno scorso, anche se ricordiamo che nel trimestre estivo passato l’ultimo mese estivo fu un po’ più clemente rispetto ai primi due. I lettori più attenti si ricorderanno la frequenza dei temporali “guastafeste”; anche se all’epoca vennero visti come autentico sollievo.

Le conclusioni

Quello che abbiamo esposto in questo articolo non sono previsioni meteo. Si chiamano tendenze stagionali e indicano se una stagione possa essere più o meno piovosa, calda oppure soleggiata. Quest’anno ci aspettiamo che la stagione estiva sia comunque un po’ più calda della media (non bollente!), ma al tempo stesso decisamente meno siccitosa. Un buon mix tra estati di una volta e onde di calore recenti.