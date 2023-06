Dopo una lunga fase di meteo all’insegna dell’instabilità e della frescura, ora l’Estate è arrivata in pompa magna. Ci si chiede se, dopo tutte queste piogge, il caldo potrebbe farci pagare lo scotto. Analizziamo la situazione per capire cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

Previsioni per l’Estate 2023

Un’estate infernale?

I modelli meteo a lunga gittata sono abbastanza chiari e non prevedono ondate di calore infernali. Quindi, per ora, non c’è motivo di preoccuparsi. Il promontorio africano sarà sì a tratti invadente, ma non estremo e, soprattutto, è arrivato molto tardi rispetto all’anno scorso. Infatti, siamo ben quattro settimane in ritardo rispetto al 2022, il che dimostra che ogni stagione fa storia a sè.

Luglio e Agosto: cosa ci aspetta?

Considerando che Giugno potrebbe concludersi con caldo al più moderato, è interessante capire come saranno i mesi di Luglio e Agosto. Ci saranno cupole anticicloniche frequenti o tanti temporali? Dalle mappe meteorologiche a nostra disposizione, la risposta è: nessuna delle due. Non ci sono i presupposti per ondate di caldo estreme, ma nemmeno per lunghi periodi di temporali. Luglio dovrebbe proseguire sulla scia di fine Giugno, con temperature più alte e meno instabilità. Nulla a che vedere con l’infernale 2022, ma nemmeno troppo piovoso.

Considerazioni sull’Estate 2023

La pioggia è importante

Sappiamo bene che in molte zone d’Italia il mese centrale dell’Estate è tra i più secchi e quindi bastano pochissimi ma forti temporali per far andare tutto sopra le medie. Tuttavia, è importante che piova ogni tanto, perché la pioggia è fondamentale per l’equilibrio dell’ambiente.

Un’estate diversa dal 2022

È possibile che anche Agosto continui sulla falsa riga di Luglio, rendendo l’Estate 2023 piuttosto diversa da quella passata. Già in questa prima fase, abbiamo sperimentato un pattern meteo diametralmente opposto a quello dell’anno precedente. In realtà, l’Estate 2023 sembra essere più “normale” rispetto alla rovente 2022. Tuttavia, ci siamo abituati al caldo molto precoce e, di conseguenza, quest’anno potrebbe sembrarci un’estate fiacca.

Le previsioni meteo per l’Estate 2023 indicano un clima meno estremo rispetto agli anni passati, con temperature più moderate e una maggiore presenza di piogge. Questo potrebbe rappresentare un ritorno a condizioni climatiche più “normali”, anche se potrebbe sembrare un’estate meno intensa rispetto a quelle a cui ci siamo abituati negli ultimi anni.