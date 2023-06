L’estate del 2023 si preannuncia avvincente sul fronte meteorologico grazie alle dinamiche in gioco dall’ultima settimana di Giugno fino alla prima di Luglio. La nostra panoramica offre uno sguardo su queste tendenze atmosferiche che abbracciano l’intera Italia e l’Europa settentrionale, dal Mediterraneo centrale alla Penisola Scandinava, fornendo un’analisi sui possibili effetti delle anomalie anticicloniche e bariche, l’andamento delle precipitazioni e le oscillazioni termiche previste.

19 – 25 Giugno 2023. Un intenso anticiclone avvolge il Mediterraneo centrale, estendendosi alla Scandinavia e determinando un riassetto termico per l’Italia. In tutta Italia sono previste temperature sopra la media del periodo e meno pioggia rispetto alla norma.

26 Giugno – 2 Luglio 2023. Una settimana senza anomalie particolari, con un alto campo barico medio e un flusso prevalentemente zonale o nord-occidentale. Potrebbero presentarsi piccoli disturbi, soprattutto nel Sud, dove le precipitazioni leggermente supereranno la media e le temperature subiranno una lieve flessione. Altrove, piogge rimarranno nella norma. Come si può osservare dalla tabella qui sopra, il meteo tornerà ad essere prossimo alla media su quasi tutta Italia.

3 – 9 Luglio 2023. Un’anticiclone di moderata intensità sembra predominare, riconducendo piogge e temperature alla norma in tutta l’Italia. Solo in Sardegna, le temperature potrebbero essere superiori alle medie stagionali, ciò per l’influenza di masse d’aria nordafricane.

10 – 16 Luglio 2023. La situazione diventa incerta. Un flusso zonale medio è previsto, con una prevalenza anticiclonica nel Centro-Sud. Disturbi in transito potrebbero interessare il Nord, dove le precipitazioni, con prevalenza di temporali, potrebbero superare le medie, mentre resteranno in linea nel resto del Paese. Solo la Sardegna potrebbe continuare a registrare temperature oltre la media, segno che l’alta pressione sub-tropicale sarà confinata ai margini dell’Italia, pronta a produrre un nuovo assalto sull’Italia.

Come interpretare un bollettino meteo mensile, ecco l’estratto dal sito web dell’Aeronautica Militare. La meteorologia affronta la sfida di prevedere l’andamento del tempo oltre i limiti imposti dalla natura caotica dell’atmosfera, che rende imprecise le previsioni dettagliate oltre pochi giorni. Le previsioni a lungo termine, frutto dell’avanzata tecnologia, dell’elaborazione di enormi quantità di dati e dell’esperienza umana, si distinguono per la loro natura probabilistica. Non danno dettagli sul tempo in specifiche località o momenti, ma offrono un quadro generale delle tendenze atmosferiche e possono anticipare eventi estremi come ondate di freddo o caldo e alluvioni.