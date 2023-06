Questo Giugno si preannuncia come un mese di instabilità atmosferica su gran parte dell’Italia. L’analisi climatologica evidenzia infatti una serie di anomalie che prevedono condizioni meteo variabili, con un aumento delle precipitazioni soprattutto nelle regioni centromeridionali, in Liguria, nel basso Piemonte e nell’Emilia-Romagna. Anche le temperature sembrano essere interessate da queste variazioni, presentando valori inferiori rispetto alla media del periodo, specie nelle aree indicate. Il quadro complessivo indica un mese di Giugno più piovoso della media, con temporali frequenti e temperature in calo.

Dal 5 al 11 Giugno: la prima ondata di instabilità

Durante la prima settimana di Giugno, l’area mediterranea e di conseguenza il nostro paese, sperimentano una condizione di pressione atmosferica uniforme. In questo contesto, si osserva un aumento dell’instabilità con piogge che superano la media del periodo nelle regioni centromeridionali, Liguria, basso Piemonte e gran parte dell’Emilia-Romagna. Le temperature rimangono inferiori rispetto alla norma, con una situazione più omogenea al Nord.

12 – 18 Giugno: il Mediterraneo sotto pressione

Nella seconda settimana di Giugno, una lieve anomalia di pressione si fa sentire sul Mediterraneo centro-occidentale, aumentando ulteriormente le condizioni di instabilità atmosferica. Le precipitazioni saranno superiori alla media su tutto il territorio nazionale, con le temperature che continueranno a restare al di sotto delle medie in gran parte del paese.

19 – 25 Giugno: un po’ di tregua, ma non al Nord

Durante la terza settimana, l’anomalia della pressione atmosferica sembra attenuarsi, con un ritorno a condizioni di pioggia nella norma nelle regioni centromeridionali. Al contrario, al Nord le precipitazioni continueranno a essere superiori alla media. Anche le temperature rimarranno più basse del normale in quasi tutte le regioni.

26 Giugno – 2 Luglio: un finale di mese tra speranze e incertezze

Nella quarta settimana di Giugno, un regime atmosferico prevalentemente occidentale dovrebbe favorire un aumento delle temperature, tornando a valori più in linea con la media del periodo. Tuttavia, non si escludono precipitazioni superiori alla media su buona parte del territorio nazionale.

Da considerare che…

Contrariamente alle previsioni classiche, le previsioni a lungo termine non forniscono informazioni dettagliate sull’evoluzione del tempo in singoli luoghi o a specifici momenti della giornata. Invece, offrono indicazioni probabilistiche sulle possibili deviazioni di un parametro meteorologico, in un dato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguiranno quindi illustrano le tendenze previste per l’atmosfera e forniscono una panoramica generale di ciò che ci si può ragionevolmente aspettare nel periodo e nell’area specificata. Nonostante le loro limitazioni, queste previsioni rappresentano un utile strumento per anticipare eventi estremi come intense ondate di freddo o caldo, o potenziali situazioni alluvionali.