L’attesissimo aggiornamento dell’Estate 2023 da parte del Centro Meteo Europeo getta un’ombra di incertezza sulle nostre aspettative di giornate soleggiate. La recente previsione stagionale rilasciata dal rinomato modello matematico ECMWF non è ottimistica. Gli affezionati del caldo estivo dovrebbero prepararsi a un’estate atipica, contrassegnata da piogge e temperature più fresche del solito in diverse regioni d’Italia. Ma qual è la causa dietro questa tendenza anomala? Analizziamo i dettagli.

Un occhio alle cause: la tendenza all’aumento della piovosità, rilevata dal modello matematico, è probabilmente legata agli sconvolgimenti delle temperature oceaniche equatoriali nell’Oceano Pacifico. Un rapido passaggio da una situazione di Nina (acque più fredde) a una di Nino (riscaldamento delle acque), ha alterato le correnti in quota, influenzando anche il clima nel Mediterraneo. Questo ha portato alla riduzione delle condizioni anticicloniche che avevamo sperimentato negli anni precedenti.

Esplorazione mese per mese: analizziamo ora la situazione meteo climatica dell’Italia per ciascun mese dell’estate.

Giugno 2023: in Europa, Giugno vedrà una pressione al suolo più alta dell’usuale a Ovest delle Isole Britanniche, influenzando parzialmente anche Scandinavia ed Europa Occidentale. Questo significa che il Centro Sud e le Isole Maggiori dell’Italia avranno temperature più basse del normale, con la Sicilia che sperimenta un calo particolarmente accentuato. Nel Nord, le temperature saranno vicine alla media. La Francia, la Germania e l’Inghilterra godranno di temperature molto più calde, mentre la Penisola Iberica sarà più fredda. Le precipitazioni in Italia saranno superiori alla norma.

Luglio 2023: l’Alta Pressione si sposterà tra Scozia e Norvegia, mentre una zona di bassa pressione permarrà sul Portogallo. In Italia, si prevede un clima più fresco al Centro Sud, mentre il Nord avrà temperature leggermente superiori alla norma. In particolare, il Nord Italia vedrà un aumento delle piogge, specialmente a causa di correnti instabili provenienti da est che porteranno numerosi temporali.

Agosto 2023: un solido anticiclone sarà presente sulla Scandinavia, con il baricentro in quota sui Paesi Baltici. Per l’Italia, questo si tradurrà in temperature leggermente superiori alla norma al Nord (circa +0,5°C), e leggermente inferiori al Centro Sud. Le precipitazioni saranno nuovamente più abbondanti del normale al Centro Nord, mentre in Europa, Francia, Spagna e Isole Britanniche avranno anch’esse un aumento delle piogge.

L’Estate 2023 in Italia sarà diversa da quelle a cui siamo abituati. Le temperature saranno in gran parte prossime o leggermente (sommariamente) inferiori alla media e la piovosità sarà superiore al normale. Questi cambiamenti sono strettamente collegati agli squilibri nelle temperature oceaniche e ai cambiamenti nelle correnti in quota.