Il Centro Meteo Europeo ci porta delle novità eclatanti in termini di previsioni meteo. Si tratta di informazioni che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella definizione dell’andamento dell’Estate italiana. Ma vediamo in dettaglio cosa ci svela l’aggiornamento del modello matematico ECMWF, che, in base alle sue previsioni, pare stia delineando un cambio di scenario rispetto alle attese.

L’importanza dell’ECMWF nella previsione meteo

L’ECMWF, ovvero il Centro Meteo Europeo, fa uso di un modello matematico innovativo per le previsioni meteo, capace di individuare le anomalie bariche, delle temperature e delle precipitazioni su distanze superiori ad un mese. Nonostante la precisione declini con l’allontanarsi dal momento della previsione, il modello ha dimostrato di fornire risultati validi anche a lunga distanza, là dove i normali modelli matematici consultati giornalmente non riescono ad arrivare.

Previsioni per la Settimana dal 19 al 25 Giugno

Contrariamente alle precedenti previsioni, per la settimana dal 19 al 25 Giugno si prevede un aumento delle temperature, soprattutto nel Nord Italia e in parte nel Centro, mentre al Sud i valori rimarranno più o meno nella norma. Le precipitazioni saranno inferiori alla media su tutta la Penisola italiana, segno di una vera e propria settimana estiva. Questo è dovuto all’espansione di un cuneo anticiclonico Africano sulla nostra Penisola.

Previsioni per la Settimana dal 26 Giugno al 02 Luglio

Nella settimana dal 26 Giugno al 02 Luglio il caldo persiste, con temperature superiori alla norma soprattutto nel Centro e nel Nord Italia, mentre al Sud i valori saranno nella norma. Le precipitazioni saranno assenti, ma ricominceranno ad apparire nei primi giorni di Luglio, a causa della persistenza del cuneo anticiclonico africano e dell’arrivo di una circolazione depressionaria molto fredda nel Nord Europa.

Previsioni per la Settimana dal 03 al 09 Luglio

Per la settimana dal 03 al 09 Luglio si prevede un calo delle temperature, che risulteranno nella norma di Luglio su tutta la Penisola, mentre le precipitazioni aumenteranno, tornando superiori alla norma da nord a sud. Questo è dovuto alla presenza di infiltrazioni di aria instabile da est che indeboliscono la protezione del cuneo anticiclonico Africano.

Previsioni per la Settimana dal 10 al 17 Luglio

Nella settimana dal 10 al 17 Luglio le precipitazioni abbondanti continueranno a caratterizzare l’Italia, con piogge che sembrano rimanere al di sopra della norma fino a fine mese. Questo è dovuto all’influenza di un campo barico in quota superiore alla norma sull’Europa Centrale e al Nord Italia, lasciando spazio ad infiltrazioni di aria instabile da est.

In conclusione, c’è stato un cambiamento importante nel run di previsione di questo modello: l’Anticiclone Africano torna prepotentemente in scena, regalando una terza decade di Giugno decisamente calda e soleggiata. E’ evidente che ci giochiamo l’Estate, ed è interessante seguire le novità che ci propone il Centro Meteo Europeo.