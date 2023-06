Ci accingiamo ora a esaminare l’ultimo aggiornamento del modello ECMWF (Centro Meteo Europeo) a lungo termine, che offre previsioni meteo fino a 46 giorni. Queste previsioni riguardano principalmente le anomalie di precipitazioni e temperature in Europa, con un’attenzione particolare per l’Italia, che sembra essere nuovamente al centro di maltempo e incertezza.

Settimana 12-18 Giugno

La circolazione depressionaria continua con un minimo centrato tra Austria e Ungheria, influenzando il tempo sull’Italia. Il tempo rimane incerto, con temperature inferiori alla media in Italia ed Europa Orientale e precipitazioni abbondanti, specialmente nel Centro-Sud Italia. Grazie all’Alta Pressione, Inghilterra, Francia e Scandinavia avranno temperature superiori alla norma.

Settimana 19-25 Giugno

La depressione si sposta verso est e la pressione atmosferica aumenta sulla Penisola Italiana. Tuttavia, persiste l’aria fredda in quota, che accentua l’instabilità diurna con la formazione di temporali, in particolare sul Centro-Nord Italia.

Settimana 26 Giugno-2 Luglio

L’Italia è sotto un leggero campo di bassa pressione, mentre l’Anticiclone Africano si rafforza a Sud. L’instabilità persiste nel Centro-Nord Italia, mentre il tempo migliora nel Sud. Le temperature saranno generalmente inferiori alla norma, ma i mari occidentali italiani saranno più caldi. Ci saranno precipitazioni sopra la media nel Centro e Nord Italia, mentre saranno inferiori nel Sud, specialmente in Calabria e Puglia.

Settimana 3-09 Luglio

Si prevedono precipitazioni sopra la norma nel Centro-Nord Italia. Al contrario, l’Alta Pressione rimane dominante sulle Isole Britanniche.

Tendenze per Luglio

Le previsioni indicano temperature al di sotto della norma in Italia e nei Balcani, mentre saranno più elevate nell’Europa Occidentale. Le precipitazioni saranno superiori alla media in Italia, e probabilmente anche in Spagna e Francia. Il mese di Luglio potrebbe essere caratterizzato da anomalie insolite per il nostro Paese, diversamente da quanto siamo stati abituati negli ultimi anni.