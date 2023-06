Il panorama meteorologico di oggi, martedì 6 giugno, ci presenta un quadro variegato di fenomeni atmosferici sparsi per la penisola italiana. Saranno molte le regioni interessate da temporali e, talvolta, grandinate intense.

Nord Italia: tra schiarite e temporali sparsi

Nel Nord Italia, ci attendono cieli coperti e sporadici rovesci su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Malgrado siano previste ampie schiarite sulle aree residue, un aumento della nuvolosità in mattinata potrebbe portare isolati temporali, soprattutto sui rilievi alpini piemontesi, nel Trentino e in Lombardia centro-orientale. Gli eventi potranno essere intensi in alcune località, ma si prevede un miglioramento generale in serata.

Centro Italia e Sardegna: nubi sparse, qualche temporale

Il cielo sardo si mostra prevalentemente sereno con l’insorgere di nuvolosità nel cuore del giorno nelle zone montuose, dove potrebbero verificarsi brevi rovesci, particolarmente sul versante orientale. Allo stesso modo, le regioni centrali dell’Italia presentano un cielo irregolarmente nuvoloso con sporadici annuvolamenti sulle coste toscane e laziali, oltre che sull’Abruzzo. Si prevedono brevi rovesci o temporali, tendenti a concentrarsi nelle zone interne montuose con fenomeni sparsi e isolati temporali nel tardo pomeriggio, prima di attenuarsi gradualmente in serata.

Sud Italia e Sicilia: Rovesci e Temporali Sparsi

La Sicilia si presenta molto nuvolosa con precipitazioni sparse, prevalentemente rovesci o temporali, localmente anche intensi, in attenuazione pomeridiana. Anche in Campania, Molise, Basilicata e nella Puglia centro-settentrionale ci aspettiamo annuvolamenti sparsi e rovesci con isolati temporali. Una nuvolosità parziale potrebbe interessare il Salento e la Calabria con qualche temporale isolato sull’Appennino calabro e nel settore meridionale della regione. In serata, è prevista un’attenuazione parziale dei fenomeni.

Temperature, Venti e Mari

Le temperature minime sono previste in calo su Calabria e Sicilia, mentre non si prevedono variazioni significative altrove. Al contrario, le massime sono in aumento al Nord, in Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, diminuiranno al Sud, rimanendo stabili nel resto del Paese.

Per quanto riguarda i venti, si prospettano correnti da deboli a moderati orientali sulla Sicilia con qualche rinforzo da est-sud est sul settore meridionale dell’isola; deboli variabili altrove con raffiche di vento nelle aree temporalesche.

Infine, i mari si mostreranno molto mossi nello Stretto di Sicilia e nel basso Ionio; mossi nel Canale di Sardegna e nel Tirreno meridionale; poco mossi i restanti bacini.