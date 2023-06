Un’analisi approfondita dello scenario meteorologico, proietta l’Estate verso un inizio potenzialmente instabile. Maggio ha ceduto il passo a un Giugno che sembra intenzionato ad essere uno dei mesi più freschi e instabili degli ultimi anni. Questo potrebbe mettere l’attesa onda di caldo in una posizione di crisi. Attenzione, Maggio, a livelli nazionale è stato più caldo rispetto alla media, ma è la nostra percezione che è cambiata, abituata al caldo eccessivo delle stagioni estive.

Aggiornamento sul Medio-Lungo Termine

Prevista Instabilità Atmosferica

La prevista instabilità atmosferica sarà il punto di forza del meteo nei prossimi giorni. La prossima settimana vedrà l’Italia ancora esposta a correnti insidiose di origine atlantica, ma non vere e proprie perturbazioni, però. In assenza di un solido campo di alta pressione, queste correnti avranno via libera per influenzare il tempo, portando temporali e piogge più diffusi rispetto al fine settimana.

Periodo di Particolare Instabilità

Tra il 12 e il 16 Giugno, ma attendiamo conferme, il meteo potrebbe diventare particolarmente instabile. Questo sarà dovuto alla formazione di una lacuna barica in quota, determinata probabilmente dall’effetto combinato di correnti più fresche provenienti sia da ovest che da nord/nord-est.

Prospettive Meteorologiche

Se l’evoluzione generale verrà confermata, ci aspettano numerosi temporali e piogge sull’Italia, sia nelle aree montuose che in molte zone pianeggianti e costiere. Questo sarà reso possibile anche grazie all’interazione tra l’aria più fresca in arrivo e l’aria più calda presente nel bacino del Mediterraneo.

Riscaldamento delle Acque Superficiali del Mar Mediterraneo

L’avanzare della stagione sta portando a un graduale riscaldamento delle acque superficiali del Mar Mediterraneo, che si riscalderanno ulteriormente nei prossimi giorni. Questo fenomeno, combinato con il transito di masse d’aria più fresche e instabili, potrebbe generare lo sviluppo di grossi temporali.

Resta con noi per gli aggiornamenti futuri su questa nuova fase perturbata prevista per la nostra penisola. Continua a seguirci per rimanere aggiornato sulla crisi dell’Estate, l’evoluzione del meteo, l’instabilità dei temporali e il raffreddamento atteso a Giugno.