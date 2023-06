Le condizioni meteo sul nostro Paese continuano a essere decisamente instabili. La lunghissima fase di tempo variabile e poco prevedibile, iniziata oramai a fine Aprile, continua imperterrita. Giornate instabili, con acquazzoni forti alternati a schiarite, anche ampie.

Un tipo di tempo cui non eravamo più abituati, perlomeno con questa ostinazione. Praticamente non c’è tregua, anche se talune zone italiane rimangono meno coinvolte, poiché parliamo di fenomeni localizzati e non di vere e proprie perturbazioni grosse centinaia di chilometri.

Doppia fase di maltempo!

Pur non essendoci perturbazioni grosse organizzate, il tempo rimarrà decisamente inaffidabile (e pure poco consono all’Estate…) per giorni. I motivi? Vi invitiamo a leggerli a fondo articolo.

In poche parole, siamo passati da mancanza di piogge cronica ad eccessi di temporali, talvolta estremi. E la breve fase meteo asciutta del fine settimana non deve trarci in inganno. Di certo non durerà e anzi già al Nord è cambiato tutto.

Ancora giorni movimentati: a quando la data per il caldo?

Il comune denominatore sarà instabilità a oltranza. Con questo non vuol dire che le previsioni meteo sono sbagliate o inaffidabili. Ci sarà quotidianamente il rischio temporale sulle zone alpine, prealpine e con qualche sconfinamento su pianure e coste prospicienti. Ma non è detto che, nelle fasi più acute, i temporali possano coinvolgere persino zone lontane da rilievi e mare.

Il motivo per cui c’è questo tempo

L’Italia è coinvolta da due attori. Il primo è una goccia fredda retrograda. In parole povere, una sorta di minimo di bassa pressione in quota si stacca dall’Europa Orientale e piomberà dritto nella Mitteleuropa, con importanti conseguenze per molte zone europee.

Il secondo sono i “resti” del ciclone Oscar, che vengono risucchiati dal flusso zonale. Questo è estremamente anomalo a inizio Estate più consono a metà Autunno. Ecco perché stiamo davvero vivendo qualcosa di spiccatamente anomalo…