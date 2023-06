Dopo una breve interruzione del bel tempo a causa di temporali, la previsione meteo per Domenica promette un ritorno dell’alta pressione e, con essa, un aumento delle temperature. L’intenzione è quella di riportare la stabilità sul territorio italiano, tuttavia, vi sono ancora alcune insidie in arrivo.

L’alta pressione e le sue insidie

L’alta pressione cercherà di riportare un clima più caldo su tutto il paese. Tuttavia, il suo tentativo andrà solo in parte a buon fine. Dalla Scandinavia continua ad affluire una massa d’aria più fresca, che non solo servirà a moderare l’innalzamento delle temperature, ma sarà anche causa di possibili instabilità in alcune zone del Sud Italia, come la Calabria.

Calabria: tra rovesci e temporali

In Calabria, soprattutto nelle ore più calde, potrebbero ancora svilupparsi rovesci improvvisi e temporali. Questo scenario si riflette nella mappa meteorologica di Domenica 25 giugno, dove nelle aree colorate in blu sono attesi cumulati di pioggia prossimi ai 40 millimetri, equivalenti a 40 litri per metro quadrato.

Il resto del Paese: tempo stabile e soleggiato

Per il resto del Paese, l’alta pressione dovrebbe riuscire a riportare condizioni di tempo stabile e ben soleggiato. Il clima si manterrà abbastanza gradevole grazie alla persistenza, seppur debole, di venti settentrionali che garantiranno una qualità del caldo meno opprimente, grazie ai tassi di umidità non particolarmente alti.

Una nuova settimana e il ritorno del caldo

L’inizio della prossima settimana potrebbe segnare il ritorno di un caldo più intenso, soprattutto per le regioni del Nord e del Centro Italia. Tuttavia, non vi sono al momento garanzie di durata. Più dettagli sulle previsioni del tempo per la prossima settimana saranno forniti nei prossimi aggiornamenti.

Nonostante il ritorno del caldo, sarà importante continuare a tenere d’occhio il meteo, per prepararsi ad eventuali cambiamenti e per poter godere al meglio della stagione estiva.