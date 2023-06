Il grande caldo è alle porte e si farà sentire soprattutto tra 20 e 23 Giugno. Le temperature saliranno ovunque, ben oltre le medie del periodo su tutto lo Stivale. Addirittura potremo sfiorare i 36-37°C su centro, sud e isole maggiori. Ma il meteo sarà sempre stabile?

Non è proprio così! Venerdì 23 Giugno il tempo potrebbe peggiorare improvvisamente sulle regioni del nord stante l’arrivo di un nucleo d’aria fresca e secca dall’Atlantico, in alta quota. Questo nucleo fresco potrebbe attraversare il nord dove, scontrandosi col gran caldo e la tanta umidità presente in Val Padana, rischia di generare temporali violenti.

Questi temporali potrebbero dar vita a grandinate, forti colpi di vento e nubifragi. Il tutto potrebbe verificarsi tra il pomeriggio e la sera di venerdì 23 Giugno. A seguire, il 24 Giugno, questi temporali potrebbero svilupparsi anche lungo il versante adriatico.