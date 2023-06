Il grande caldo a breve leverà le tende dal Mediterraneo! Ci penserà una veloce perturbazione da ovest a riportare qualche temporale e un deciso calo termico, più marcato sul lato adriatico e al sud. Le condizioni meteo miglioreranno già durante il week-end, ma l’aria sarà decisamente più gradevole.

Il caldo ovviamente non andrà via: le temperature resteranno grossomodo attorno alle medie del periodo, ma non ci saranno eccessi degni di nota almeno fino al termine di Giugno.

Anche nei primi giorni di Luglio non si prevedono eccezionali ondate di caldo e afa, bensì un anticiclone un po’ più invadente e in grado di regalare giornate calde, ma non al livello del caldo attualmente presente in Italia. Inoltre potremo avere condizioni di instabilità, specie al nord.