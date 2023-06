Il caldo è alle porte e lo percepiremo senza mezze misure. Insomma passeremo da un eccesso all’altro, dal fresco e dal maltempo al caldo intenso e afoso. Il grande caldo arriverà ad inizio prossima settimana, in particolare da martedì 20 Giugno quando approderà in tutto e per tutto l’anticiclone africano.

La cupola anticiclonica regalerà tempo stabile e clima molto caldo, specie al sud e sulle isole maggiori. A partire dal 21 Giugno, proprio dal Solstizio d’Estate, vivremo una fase molto calda e afosa sulle coste e in Val Padana. Saranno tre giorni di grande caldo, con temperature vicine ai 35-36°C su molte località. Addirittura non escludiamo i primi 38-39°C della stagione nelle località dell’entroterra su centro, sud e isole maggiori.