Buongiorno cari lettori di Meteogiornale.it! L’instabilità non molla la presa e anche in questo fine settimana dovremo fare i conti con improvvisi temporali e acquazzoni. Ma non sarà così per tutti! L’arrivo di correnti più fresche dai Balcani faciliterà l’interessamento, da parte dell’instabilità, dei settori interni e tirrenici. Insomma dalla Toscana alla Calabria potremo imbatterci in improvvisi fenomeni pomeridiani, mentre sul lato adriatico andrà molto meglio.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 11 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, molto meno frequenti in Val Padana. Temperature in lieve calo.

CENTRO – Poco nuvoloso al mattino, maggior rischio temporali al pomeriggio su Toscana, Lazio e zone interne appenniniche. Più soleggiato sulle coste adriatiche.

SUD – Rischio rovesci e temporali pomeridiani su Campania, Calabria settentrionale, Basilicata. Più stabile altrove.