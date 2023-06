Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! L’alta pressione comincia nuovamente a scricchiolare su molte regioni, specie quelle del nord Italia. Avremo un incremento dei temporali non solo in montagna ma anche in pianura! Al sud invece avremo condizioni meteo pienamente estive, ma con caldo non eccessivo. Il tempo peggiorerà nettamente a partire da venerdì.

Ma vediamo il meteo per domani, mercoledì 28 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Temporali e piogge di notte e al primo mattino in Val Padana, specie tra Emilia, Lombardia e Veneto. Altri fenomeni in serata.

CENTRO – Qualche temporale pomeridiano su Marche, Abruzzo, Molise. Sereno altrove, caldo nella norma.

SUD – Stabile e soleggiato, caldo nella norma e senza eccessi. Brezze sulle coste.