Non c’è tregua! L’alta pressione continua a non mostrare alcun interesse per l’Italia e lascia campo aperto alle perturbazioni atlantiche e alle correnti fresche nord europee. Una nuova veloce perturbazione è in avvicinamento da ovest e porterà nubi, piogge e temporali domani su diverse regioni. Queste condizioni meteo tutt’altro che estive poi rischiano di accentuarsi a metà Giugno.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 10 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Veloce passaggio instabile tra notte e mattina, con piogge e locali acquazzoni. Temporali pomeridiani e serali su Alpi e Nordovest.

CENTRO – Nubi e piogge al mattino, poi maggior variabilità ma rischio di locali forti temporali pomeridiani nei settori interni.

SUD – Nubi al mattino con piogge sparse tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Temporali pomeridiani in Appennino.