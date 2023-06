Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Siamo nel pieno del ponte del del 2 Giugno, ma la sostanza meteo non cambia. Anche domani alcune regioni dovranno vedersela con nubi, piogge e locali temporali. Questa volta, però, saranno opera di una perturbazione atlantica in carne ed ossa! Non si tratterà, dunque, della tipica instabilità pomeridiana. Nubi e piogge invaderanno prima la Sardegna, poi anche il nord e l’alto Tirreno.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 4 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Nuova perturbazione in arrivo. Nubi in aumento dal mattino, poi piogge e temporali sparsi tra pomeriggio e sera.

CENTRO – Maltempo diffuso in Sardegna, poi primi acquazzoni in estensione anche sul medio-alto Tirrneo. Variabile sulle coste adriatiche.

SUD – Generalmente stabile su gran parte del settore. Velature in arrivo e rari fenomeni sull’Appennino.