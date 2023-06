L’alta pressione sta avvolgendo tutta Italia e le temperature sono in lieve aumento, su valori pienamente estivi. Tuttavia il caldo non è eccesso considerando che l’anticiclone sub-tropicale è rintanato sul nord Africa. Ma si tratta delle ultime ore di stabilità per diverse regioni, con chiaro riferimento al nord Italia. Difatti da venerdì le condizioni meteo torneranno a peggiorare.

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 29 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Isolati temporali sulle Alpi, in estensione alla pianura piemontese in serata. Stabile altrove.

CENTRO – Qualche veloce temporale nelle zone interne appenniniche, stabile sulle coste. Temperature stazionarie.

SUD – Stabile e soleggiato, caldo nella norma e senza eccessi. Brezze sulle coste.