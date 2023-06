Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! È cominciata l’Estate meteorologica all’insegna del tempo incerto e inaffidabile. Il motivo è semplice: è assente l’alta pressione, o meglio un vero campo di alta pressione come quello azzorriano o quello sub-tropicale in grado di garantire tempo stabile ovunque. Persistono invece correnti fresche in quota, le quali generano tanta instabilità pomeridiana. Anche domani avremo meteo inaffidabile specie nelle zone interne, per una festa della Repubblica un po’ instabile (ovviamente non per tutti).

Ma vediamo il meteo per domani, venerdì 2 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente stabile al mattino e al pomeriggio, qualche temporale sulle Alpi. Possibili rovesci e temporali sparsi in serata sulla Val Padana orientale.

CENTRO – Mattinata tranquilla, possibili temporali pomeridiani nelle zone interne, specie in montagna e collina. Variabile sulle coste.

SUD – Stabile al mattino, tornano acquazzoni e temporali nelle aree interne e in montagna durante il pomeriggio.