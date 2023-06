Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Una nuova perturbazione atlantica, abbastanza organizzata, sta invadendo in queste ore il Mediterraneo occidentale e la Sardegna. Il tempo peggiorerà anche al nord e sul medio-alto Tirreno in giornata. Ma anche domani le condizioni meteo non saranno propriamente stabili in Italia! Avremo ancora piogge e temporali, specie al nord e sul centro Italia. Andrà un po’ meglio al sud!

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 5 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Rovesci e temporali diffusi al Nordest, più sparsi al Nordovest. Giornata più autunnale che estiva!

CENTRO – Maltempo molto presente sulle regioni centrali, migliora in Sardegna già dal mattino.

SUD – Generalmente stabile su gran parte del settore. Possibili piogge sull’Appennino campano. Clima mite.