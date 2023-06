E rieccoci al nostro consueto appuntamento col meteo per domani. L’instabilità non vuole proprio mollare la presa, naturale conseguenza dell’assenza di un vero anticiclone. Addirittura il meteo peggiorerà ulteriormente a metà settimana per l’arrivo di una forte perturbazione atlantica, specie al centro e al sud. Anche domani i temporali non molleranno, specie al nord e nelle zone interne.

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 13 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge e temporali al Nordovest sino alla Lombardia, Liguria compresa. Variabile al Nordest con rari fenomeni sulle Alpi e Prealpi.

CENTRO – Nubi in aumento e rovesci sparsi in arrivo specie sul lato tirrenico. Pomeriggio temporalesco sul lato adriatico.

SUD – Rovesci e temporali su Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Campania. Stabile sulle isole.