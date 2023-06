Ebbene sì, il maltempo è agli sgoccioli. Le ultime piogge si stanno esaurendo in questi minuti al sud, in quanto la perturbazione si sta rapidamente muovendo verso la Grecia e i Balcani sotto la spinta del forte anticiclone che avanza da ovest. Domani il meteo sarà nettamente più stabile su quasi tutta Italia, oltre che più caldo! Le temperature saliranno da nord a sud, in maniera più incisiva dall’inizio della prossima settimana.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 17 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente stabile, eccetto rari temporali serali su Alpi e Prealpi. Temperature in aumento ovunque.

CENTRO – Giornata stabile ovunque, temperature in aumento specie su Toscana e Lazio con punte di 30°C.

SUD – Ultime raffiche di maestrale in Puglia, cieli sereni ovunque. Temperature in netto aumento in Sardegna.