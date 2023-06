Buondì cari lettori di MeteoGiornale.it! L’alta pressione è in netto rinforzo su tutta Italia e tutto il Mediterraneo centro-occidentale, per la prima volta in questa stagione. Il meteo è in sensibile miglioramento ovunque e domani vivremo la prima giornata da piena Estate da nord a sud. Le temperature potranno raggiungere i 30°C su diverse località del nord e del lato tirrenico.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 18 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente stabile, eccetto rari temporali serali su Alpi e Prealpi. Temperature in aumento ovunque.

CENTRO – Giornata stabile ovunque, temperature in aumento specie su Toscana e Lazio con punte di 31°C.

SUD – Stabile ovunque, temperature in netto aumento. Punte di 32° in Sardegna, 26-29°C altrove.