L’alta pressione delle Azzorre è tornata nel Mediterraneo e ci farà compagnia per diversi giorni, almeno fino a giovedì. Non sarà un anticiclone particolarmente solido, tanto che avremo delle interferenze instabili al nord grazie ad incursioni fresche da ovest, dall’Atlantico. Le condizioni meteo potrebbero peggiorare sin da domani al nord, mentre sul resto d’Italia avremo giorni estivi!

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 27 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Temporali sparsi in arrivo tra tardo pomeriggio e sera dapprima in montagna, a seguire anche in Val Padana.

CENTRO – Stabile e soleggiato ovunque. Più caldo sul lato tirrenico, gradevole su quello adriatico.

SUD – Stabile e soleggiato, venti di maestrale ancora presenti in Puglia. Clima gradevole.