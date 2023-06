Buongiorno cari lettori di Meteogiornale.it! L’alta pressione non c’è e gli effetti saranno molto evidenti anche nei prossimi giorni. Al momento non ci sono particolari situazioni di maltempo o instabilità, tuttavia i temporali restano pur sempre dietro l’angolo, pronti a colpire inaspettatamente durante le ore pomeridiane e serali. Questi saranno presenti anche domani, specie nelle aree interne e al nord!

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 12 Giugno 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Tempo inaffidabile con rischio di rovesci e temporali sparsi, specie al Nordovest e sull’arco alpino.

CENTRO – Mattinata poco nuvolosa con rari fenomeni, nel pomeriggio rischio di piogge e temporali frequenti nei settori interni.

SUD – Rovesci e temporali sparsi specie nel pomeriggio nei settori interni di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale.