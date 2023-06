Il caldo nord africano sta avvolgendo tutta Italia in modo piuttosto sostenuto. A peggiorare le cose ci pensano l’umidità, specie su coste e pianure, e anche la tanta sabbia presente in atmosfera che va a creare quel tipico “effetto cappa” in grado di creare un chiaro ambiente desertico /sub-tropicale. Ma le condizioni meteo cambieranno molto presto!

Una saccatura fresca in quota, molto piccola ma piuttosto insidiosa, a breve irromperà sul nord Italia dove porterà dei veloci temporali e rovesci, anche con grandinate. Tra sabato e domenica l’aria più gradevole dilagherà su tutta Italia e riuscirà a far precipitare le temperature di ben 10°C al sud e sul lato adriatico, di 4-5°C al nord e il lato tirrenico. Insomma si tornerà a respirare.