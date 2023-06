Rovesci, piovaschi, temporali e grandinate ci faranno ancora compagnia per un bel po’. Questo anomalo mese di Giugno sta proseguendo sulla stessa scia di Maggio, ovvero all’insegna del tempo incerto e inaffidabile. Gli anticicloni ancora non si vedono e pare che resteranno alla larga dell’Italia anche per tutta la seconda decade di Giugno!

Ci sarà un lieve rinforzo dell’alta pressione nel week-end, ma davvero blando per poter parlare di un lungo periodo stabile. Anzi, a metà mese si profila un nuovo guasto del tempo su gran parte d’Italia ad opera di una nuova perturbazione alquanto organizzata, proveniente dall’Atlantico.

Esattamente tra 14 e 16 Giugno l’Italia rischia di ricevere la visita di nubi, piogge e temporali che andrebbero a scombussolare il tempo nel pieno del primo mese dell’Estate meteorologica.