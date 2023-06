Il caldo estremo degli ultimi giorni sta levando le tende con grande rapidità grazie all’avanzata di un nucleo fresco nord-atlantico ricco di aria più fresca. Le temperature scenderanno ovunque specie nella giornata di domenica, addirittura di oltre 10°C al sud e sul lato adriatico. Insomma si tornerà a vivere condizioni meteo tipiche del periodo.

Ma sarà fresco anche nel prosieguo di Giugno? Ebbene la prossima settimana potrebbe rivelarsi leggermente più calda grazie alla vicinanza dell’anticiclone, il quale però non invaderà l’Italia come fatto in questi ultimi giorni. Il tempo sarò stabile su tante regioni, perlopiù al centro, al sud e sulle isole.

Al nord potremmo nuovamente commentare acquazzoni e temporali, in particolare tra 28 e 30 Giugno. Tutto merito di correnti atlantiche che pian piano proveranno a penetrare sul Mediterraneo.