L’arrivo di Giugno ha portato un notevole rivolgimento climatico, con una sequenza di temporali potenti, simili a quelli di epoche passate, che possono provocare danni in diverse località. Tuttavia, non c’è da aspettarsi un calo delle temperature. Questo bollettino meteorologico copre il periodo dal 4 Giugno fino al 7 Giugno, ed evidenzia come il maltempo sia destinato a colpire diverse regioni italiane, con fenomeni più intensi nelle aree montane e interne.

Le previsioni meteo per il periodo dal 4 al 7 Giugno

Nord Italia: una turbolenza di temporali e pioggia

Dal primo mattino del 4 Giugno, un manto di cattivo tempo coprirà Piemonte, Lombardia ed Emilia, con precipitazioni più forti sulle zone occidentali di queste regioni. Questo maltempo si estenderà gradualmente a tutto il Nord, con piogge e temporali sparsi che si attenueranno solo sulle coste venete e friulane, e su Ponente ligure in serata.

Centro Italia e Sardegna: temporali e brevi tregue

In Sardegna, l’insistenza di nuvolosità apporterà frequenti rovesci e temporali, che si ridurranno in serata. Sulle regioni peninsulari, la copertura nuvolosa si intensificherà rapidamente dal lato tirrenico, portando piogge e temporali locali già dal tardo mattino. Si prevede un calo delle precipitazioni in serata su Marche, Umbria e Lazio.

Sud Italia e Sicilia: luce, ombra e brevi rovesci

La giornata del 4 Giugno si prevede variabile, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e in serata. Tuttavia, durante le ore centrali, sono attesi addensamenti maggiori con lievi rovesci e isolati temporali nelle aree interne e appenniniche. Solo in Sicilia, la copertura nuvolosa si intensificherà più significativamente in serata, con qualche debole pioggia sulle aree settentrionali e occidentali dell’isola.

Temperature e venti

Le temperature minime saranno in leggero aumento sulle aree alpine e sulle Isole Maggiori, mentre le massime aumenteranno sulla pianura veneta, Emilia-Romagna centrorientale, entroterra laziale e campano, Basilicata e Calabria tirreniche, e Sicilia. Tuttavia, si prevede una diminuzione delle massime sul basso Piemonte e Sardegna. I venti saranno deboli, provenienti da varie direzioni, con una prevalenza di brezza lungo le coste durante le giorno.

Condizioni del mare

Si prevede che il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia siano da poco mossi a mossi, con quest’ultimo che diventerà molto mosso nella serata sulla porzione più meridionale. Tutti gli altri bacini marini saranno poco mossi o quasi calmi.