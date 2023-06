L’intera penisola Italiana si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da condizioni meteo mutevoli, con temporali, piogge e rovesci diffusi, a partire da Lunedì 5 Giugno 2023. Questa analisi, dettagliata e precisa, copre la previsione per i successivi quattro giorni, consentendo di prepararsi adeguatamente alle imminenti condizioni atmosferiche.

Lunedì 5 Giugno 2023: Una giornata instabile per tutto il Paese

Nord Italia: Temporali mattutini e un po’ di respiro serale

Al Nord, la giornata di Lunedì inizierà con moderato maltempo, rovesci e temporali sparsi, particolarmente intensi sulle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Dalla sera, però, la situazione migliorerà con l’attenuazione delle precipitazioni, eccetto sulle coste ed entroterra delle regioni Adriatiche. Alcuni spiragli di sereno sono attesi sulle pianure Piemontesi e Lombarde, sul Ponente Ligure e nelle zone pianeggianti Emiliane.

Centro Italia e Sardegna: Persistono piogge e temporali

Il Centro Italia e la Sardegna saranno interessati da piogge e temporali diffusi, soprattutto nel corso del pomeriggio. Un miglioramento generale è previsto dalla serata, con l’esaurimento dei fenomeni e un ritorno al sereno sull’isola.

Sud Italia e Sicilia: Copertura estesa e locali rovesci

Per quanto riguarda il Sud Italia e la Sicilia, la copertura nuvolosa sarà estesa con piogge sparse e locali rovesci. Si prevede un riduzione dei fenomeni meteorologici a partire dalla fine della giornata con le prime schiarite su Campania, Puglia settentrionale e Basilicata Tirrenica.

Prospettive Meteo per i successivi quattro giorni

Martedì 6 Giugno 2023: continuano le instabilità su gran parte del territorio

La Sicilia continuerà ad essere interessata da maltempo, con effetti che si estenderanno alle regioni meridionali. Il resto della nazione sperimenterà condizioni instabili durante le ore diurne con rovesci e locali temporali, in particolare nelle regioni Adriatiche.

Mercoledì 7 Giugno 2023: Rovesci e temporali in tutta la Penisola

Rovesci e temporali partiranno dalla Sicilia per interessare il Sud Italia, l’area campana e il basso Lazio. Si prevedono ancora forti instabilità al Nord, in Sardegna e nelle regioni centrali peninsulari con rovesci e temporali.

Giovedì 8 Giugno 2023 e Venerdì 9 Giugno 2023: Condizioni instabili ma con segni di miglioramento

Giovedì vedrà ancora condizioni meteo instabili, soprattutto in Emilia-Romagna e nelle regioni centromeridionali. Il resto del Nord potrà godere di un tempo più asciutto e soleggiato. Venerdì si profila come una giornata di maggiore stabilità e sole al Nord, in Toscana, Umbria, Alto Lazio ed Isole Maggiori. Ancora precipitazioni sparse sul resto del Centro e al Sud, ma con un miglioramento atteso in serata.

Temperature, venti e mari: nel corso di questa settimana si prevedono temperature minime in rialzo su Romagna, Marche, Sud Umbria, Lazio centromeridionale, Abruzzo ed al Meridione, Sicilia compresa. I venti saranno deboli orientali sulla Sicilia con locali rinforzi sulla porzione meridionale dell’isola e deboli meridionali al Sud e Lazio. I mari saranno da mossi a poco mossi con intensificazione del moto ondoso al largo del medio Adriatico.