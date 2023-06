L’Italia si prepara per un periodo di cambiamenti meteo. Domenica 25 giugno 2023 segnerà l’inizio di una serie di condizioni atmosferiche in continua evoluzione, che interesseranno l’intero territorio nazionale. Dal Nord alla Sicilia, gli italiani possono aspettarsi di sperimentare tutto, dal tempo soleggiato e stabile ai rovesci temporaleschi. Le temperature seguiranno un trend altalenante, con variazioni che interesseranno sia le zone costiere che quelle interne. Questo articolo fornisce un’analisi dettagliata delle previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni Nord Italia: il Nord Italia può aspettarsi tempo stabile e ben soleggiato Domenica 25, con nuvole innocue che si svilupperanno durante la giornata sulle zone montuose. Le temperature minime saranno in calo sui rilievi del Triveneto, mentre le massime saranno in aumento sulle Alpi Centro-orientali. I venti saranno deboli e variabili in direzione.

Situazione Centro Italia e Sardegna: al Centro, ci aspettiamo nuvole compatte tra la mattina e il pomeriggio in Abruzzo e nel Basso Lazio, con occasionali rovesci deboli che si esauriranno verso sera. Il resto del Centro e la Sardegna godranno di un cielo sereno. Le temperature minime saranno in aumento su coste romagnole, marchigiane, abruzzesi e sulla Sardegna, mentre le massime aumenteranno nelle Marche Meridionali, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania Centro-settentrionale e Nord Puglia.

Al Sud e in Sicilia previsti rovesci deboli sparsi su Sicilia settentrionale e Calabria, con possibile temporale nel pomeriggio in quest’ultima regione. Ma si prevede un miglioramento generale nelle prime ore serali. Le temperature minime saranno in diminuzione in Calabria e Sicilia, mentre le massime saranno in calo su Basilicata, Calabria e Sicilia.

Condizioni dei mari: Il Basso Ionio sarà da mosso a molto mosso, come il Basso Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Il Mar Ligure e l’Adriatico settentrionale saranno poco mossi, mentre gli altri bacini varieranno da mossi a poco mossi.

Lunedì 26 si prevedono lievi instabilità sulle aree alpine confinali, Calabria e Sicilia orientale, mentre il resto dell’Italia sarà stabile e soleggiato. Martedì 27, si prevedono rovesci e temporali sui rilievi del Triveneto, ma con miglioramento serale. Mercoledì 28 e Giovedì 29 si prevedono lievi instabilità diurne a ridosso delle Alpi e dell’Appennino centro-settentrionale, con previsione di un peggioramento sul Piemonte e Lombardia da Mercoledì sera.