Pioggia e temporali ancora in Italia

La stagione estiva sembra lontana, e le condizioni meteorologiche in Italia non sembrano essere in accordo con il calendario. Una significativa anomalia climatica ha portato una serie di perturbazioni atmosferiche che stanno influenzando diversi settori del paese. Dal Nord all’estremo Sud, le previsioni meteo segnalano condizioni atmosferiche anche per per oggi, Lunedì 05 Giugno molto instabili, con piogge sparse ed anche temporali. Rischio anche di grandinate.

Nord Italia

L’intero settore settentrionale dell’Italia sta vivendo l’atteso peggioramento del tempo. Dalle prime ore della mattina, il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso, con una crescente copertura nuvolosa. Si prevedono rovesci e temporali sparsi, con maggiore intensità su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna durante la prima parte della giornata. Questi fenomeni potrebbero persistere nel pomeriggio, ma si prevede un’attenuazione a partire dalle ore serali.

Centro Italia e in Sardegna

Anche il Centro Italia e la Sardegna stanno vivendo un marcato cambiamento del tempo. Dalle prime ore del mattino, il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di rovesci e temporali. Durante le ore centrali del giorno, l’aumento della copertura nuvolosa porterà a condizioni meteorologiche più perturbate, con precipitazioni diffuse, rovesci e temporali, che potranno essere intensi nelle aree interne e nei pressi dei rilievi.

Sud Italia e in Sicilia

Il settore meridionale del paese, compresa la Sicilia, non è esente da questi cambiamenti climatici. Anche qui si prevedono condizioni di nuvolosità e precipitazioni. I rovesci o temporali potranno essere insistenti principalmente su Campania, Basilicata, Puglia Garganica e Sicilia, privilegiando le aree interne e a ridosso dei rilievi. Si prevede un’attenuazione dei fenomeni a partire dalle ore serali, con esclusione della Sicilia e della Basilicata.

Temperature e Venti

Si prevede una diminuzione dei valori minimi di temperatura su Piemonte e Lombardia settentrionali e sulla Sardegna. I valori massimi, invece, sono in lieve aumento sul settore Nord Occidentale e sulla Sardegna, mentre risulteranno in flessione sul resto della penisola.

Per quanto riguarda i venti, questi saranno deboli e orientali sulla Sicilia, con locali rinforzi sulla porzione meridionale dell’isola. Nel resto del paese i venti saranno variabili con decisivi rinforzi in corrispondenza delle aree temporalesche.

Condizioni del Mare

Lo Stretto di Sicilia risulterà da mosso a molto mosso. Anche il Canale di Sardegna e il Basso Ionio risulteranno da poco mossi a mossi. Gli altri bacini saranno quasi calmi o poco mossi, salvo intensificazione del moto ondoso al largo del Medio Adriatico.