Una perturbazione agita l’Italia in questo Sabato 3 Giugno, portando con sé turbolenze e instabilità atmosferica. Dalla Valle d’Aosta al Piemonte, passando per il Triveneto fino al Nord dell’Emilia-Romagna, il cielo si presenta molto nuvoloso, preludio di rovesci e temporali. Al Sud, invece, la Campania, la Puglia e la Calabria si preparano per sporadici temporali. Questo è un sommario della situazione meteo prevista oggi in Italia. Scopriamo insieme i dettagli nelle prossime sezioni.

La situazione al Nord

Sull’intero Nord Italia, il cielo si presenta molto nuvoloso, con particolare enfasi su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, Lombardia, Triveneto e Nord dell’Emilia-Romagna. Qui, il meteo prevede rovesci o temporali isolati, mentre sul resto del Nord il cielo appare poco nuvoloso o velato. Durante la giornata, si prevede un aumento dell’attività temporalesca sulle zone montane e pedemontane, attenuandosi dal tardo pomeriggio/sera, fatta eccezione per Piemonte, Lombardia, zone alpine e prealpine e Emilia.

Il meteo al Centro e in Sardegna

Al Centro e in Sardegna, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso tra la Toscana, l’alto Lazio e l’Umbria, mentre sarà poco nuvoloso o velato altrove. L’aumento della nuvolosità sarà accompagnato da pioviggini isolate, che si estenderanno rapidamente e si intensificheranno, in particolare sulle regioni peninsulari. I fenomeni si esauriranno dalla sera, salvo locali piogge sulla Sardegna meridionale.

Meteo al Sud e in Sicilia

Il Sud e la Sicilia si attendono una giornata di nuvolosità irregolare, con sporadici temporali previsti sulle coste tirreniche della Calabria e sui litorali campani. Le zone interne e i rilievi vedranno un aumento della nuvolosità con associati rovesci o temporali isolati, che si estenderanno dal resto del settore dalla metà della giornata. Le precipitazioni si attenueranno dal tardo pomeriggio/sera.

Temperature e condizioni dei mari

Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo. Le massime, invece, diminuiranno al Nord, in Lazio e Campania settentrionale; aumenteranno leggermente sulle Isole Maggiori e resteranno stazionarie altrove. I venti saranno deboli e di direzione variabile, con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I mari saranno mossi nello Stretto di Sicilia e nell’Ionio, con moto ondoso in graduale attenuazione. Il Canale di Sardegna e l’Alto Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre i restanti bacini saranno quasi o poco mossi.