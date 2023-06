La giornata di oggi, Domenica 18 Giugno 2023, presenterà un quadro meteorologico vario in Italia. Da Nord a Sud, le condizioni atmosferiche si manterranno in gran parte stabili con intervalli di tempo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, sono previsti rovesci e temporali isolati nei rilievi montuosi del Nord nel pomeriggio.

Centro Italia e Sardegna godranno di una giornata soleggiata, mentre nel Sud e in Sicilia prevale il sereno. Ventilazione variabile con direzione prevalente da nord e da est. Mari prevalentemente poco mossi, tranne Ionio e canale di Sardegna che saranno mossi o molto mossi.

Situazione al Nord

Nel Nord Italia, ci si aspetta una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con l’eccezione di possibili addensamenti sui rilievi montuosi. Nel pomeriggio, si potrebbero verificare rovesci o temporali sparsi nel settore alpino del Piemonte e della Valle d’Aosta, ma sono previsti per esaurirsi rapidamente nel corso della serata.

Condizioni al Centro e in Sardegna

Al Centro e in Sardegna, il tempo dovrebbe rimanere stabile e soleggiato. Tuttavia, nel pomeriggio, si possono aspettare locali annuvolamenti sulle aree appenniniche, potenzialmente associati a brevi rovesci, anche se tali fenomeni dovrebbero rimanere sporadici.

Prospettive al Sud e in Sicilia

Al Sud e in Sicilia, si prevede un cielo prevalentemente sereno, sebbene vi possano essere addensamenti diurni nelle aree montuose. Questi potrebbero dare luogo a qualche rovescio o temporale fugace.

Temperatura

Per quanto riguarda le temperature, non sono attese variazioni significative sia per le minime che per le massime.

Venti e mari

I venti saranno moderati e provenienti da nord sulle regioni adriatiche medio-basse e sulle zone ioniche, e da est sulla Sardegna. Altrove, i venti saranno deboli e di direzione variabile. Il mare sarà molto mosso nell’Ionio, mosso nel basso Adriatico e nel Canale di Sardegna, mentre i restanti mari si presenteranno poco mossi.