La danza del meteo variabile continua incessante su tutto il territorio italiano, portando con sé nuvolosità, rovesci e temporali sparsi. Per domani, martedì 6 giugno 2023, il meteo ci riserva alcune sorprese su tutte le regioni: dal Nord Italia, dove si attendono nuvole cumuliformi e rovesci, al Centro, dove vedremo addensamenti iniziali e poi temporali, passando per il Sud e la Sicilia, caratterizzati da nubi compatte e precipitazioni sparse. Riguardo le temperature, ci attendiamo aumenti al Nord, in Toscana e Sardegna, mentre nel resto del Paese sono previste diminuzioni. Scopriamo in dettaglio cosa ci aspetta nelle diverse aree geografiche.

Il quadro meteorologico nel Nord Italia

Le regioni settentrionali si preparano a una giornata caratterizzata da nubi cumuliformi diffuse, con rovesci di moderata intensità in attenuazione dalla sera. Tuttavia, Piemonte e Lombardia si presenteranno come le eccezioni a questo scenario, mostrando una dinamica climatica differente.

Situazione meteo al Centro e in Sardegna

Al Centro e in Sardegna l’orizzonte sarà inizialmente coperto da addensamenti compatti, in particolare su Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. Queste nubi saranno accompagnate da rovesci o temporali sparsi, mentre il resto delle regioni avrà un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Dalla seconda parte del mattino, tuttavia, si prevede un generale aumento delle nubi cumuliformi, con fenomeni di rovesci o temporali associati. L’attenuazione dei fenomeni è prevista dalla sera.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Sul versante meridionale del Paese, in Sicilia ci attendono molte nubi compatte, con rovesci o temporali diffusi, in estensione serale anche alla Calabria. Il resto del Meridione avrà invece estese e spesse velature, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale su Campania e Basilicata Tirrenica.

Tendenze per temperature, venti e mari

Le temperature minime si manterranno stazionarie su Liguria, Isole Maggiori, regioni ioniche peninsulari e Piemonte centro orientale, mentre si prevede una diminuzione sul resto del Paese. Al contrario, le temperature massime saranno in aumento al Nord, Toscana e Sardegna, in diminuzione nel resto del Paese. Riguardo i venti, si aspettano condizioni di brezza lungo le coste durante le giorno, con raffiche di vento in occasione dei temporali. Per quanto riguarda i mari, le condizioni varieranno da mossi a molto mossi nello Stretto di Sicilia e nel basso Ionio, mentre i restanti mari saranno poco mossi o quasi calmi.