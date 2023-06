Il meteo del 3 Giugno si preannuncia come una giornata di mutamenti climatici significativi. Dalle prime luci dell’alba, un’esplosione di fenomeni temporaleschi si scatenerà su varie regioni dell’Italia. Dalle regioni settentrionali, attraverso le terre centrali fino a raggiungere la punta meridionale della Penisola, l’instabilità atmosferica sarà la parola d’ordine. Temporali, rovesci e cali di temperatura saranno gli attori principali di questa giornata. A dispetto della stagione, il meteo riserva sorprese, non solo per la loro intensità, ma anche per la loro durata e frequenza.

Il Nord: tra cieli grigi e temporali improvvisi

La mattinata inizierà con un intenso velo di nubi cariche di rovesci e temporali in Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Questo scenario sarà seguito da un coinvolgimento più esteso delle regioni settentrionali. Tuttavia, una pausa temporalesca è prevista nel pomeriggio, con cieli che si schiuderanno sulle coste adriatiche e sull’entroterra. Questo miglioramento temporaneo raggiungerà la pianura veneta, l’Emilia-Romagna, la Liguria e il resto del territorio settentrionale. Ma, la serenità sarà di breve durata, poiché in Piemonte si prevedono intensi temporali a fine giornata.

Centro e Sardegna: un susseguirsi di chiaroscuri

Un aumento repentino di nubi cumuliformi si manifesterà dal mattino sulle aree appenniniche e nelle regioni interne del Centro e della Sardegna. Queste nubi porteranno rovesci sparsi e brevi temporali, che termineranno nelle ore serali, lasciando un cielo più limpido sulle regioni peninsulari. Lungo i litorali, la copertura nuvolosa sarà meno densa e la possibilità di pioggia sarà ridotta. Tuttavia, in Sardegna, le nubi torneranno a riempire il cielo al calar della sera.

Sud e Sicilia: un quadro variabile

Il Sud e la Sicilia godranno di una giornata caratterizzata da una alternanza di nubi e schiarite, più evidenti al mattino e alla sera. Durante le ore centrali del giorno, tuttavia, si prevedono rovesci e temporali nelle aree interne e appenniniche.

Temperatura e venti

Le temperature minime registreranno un calo nelle aree alpine centro-occidentali, mentre le massime diminuiranno su Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, nord Toscana e nell’entroterra laziale. Al contrario, le temperature massime saliranno sull’Appennino marchigiano e abruzzese, sui rilievi calabro-lucani e sulle Isole Maggiori. I venti saranno deboli e variabili, con prevalenza di brezza lungo le coste durante le ore più calde.

Condizioni del mare

Lo Stretto di Sicilia e l’Ionio saranno mossi, con onde che si attenueranno gradualmente. Il Canale di Sardegna sarà leggermente mosso o mosso, mentre i restanti bacini saranno poco mossi o quasi calmi.