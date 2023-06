Nella giornata di domenica 18 giugno 2023, l’Italia vivrà una tipica giornata estiva con ampi tratti di sereno, ma anche insidie legate a temporali e rovesci, in particolare sulle regioni montuose. Il clima rimarrà stabile, con le temperature che non subiranno variazioni significative. La ventilazione sarà prevalentemente settentrionale, con il mare che risulterà mosso in diverse aree del Paese.

La situazione al Nord

Il Nord Italia potrà godere di un cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento diurno sui rilievi montuosi. Nella seconda parte della giornata, tuttavia, si prevedono isolati rovesci o temporali sul settore alpino del Piemonte e la Valle d’Aosta, che si esauriranno rapidamente in serata.

Il Centro e la Sardegna: sole con qualche nuvola

Il Centro Italia e la Sardegna vivranno una giornata di tempo stabile e soleggiato, con la possibilità di locali annuvolamenti pomeridiani sulle aree appenniniche, a volte associati a brevi rovesci. Nonostante le possibili insidie, il clima rimarrà gradevole e tipicamente estivo.

Sud e Sicilia: prevalenza di sereno

Al Sud e in Sicilia, l’immagine di una tipica giornata estiva sarà più nitida, con la prevalenza di cielo sereno. Solo nelle aree montuose potrebbero verificarsi addensamenti diurni, con la possibilità di qualche isolato rovescio o breve temporale.

Temperatura, venti e mari

Le temperature, sia minime che massime, rimarranno stabili. I venti soffieranno moderati da nord sulle regioni del medio-basso versante adriatico e sulle zone ioniche, e da est sulla Sardegna. Altrove, la direzione dei venti sarà variabile e di intensità debole. Per quanto riguarda il mare, sarà molto mosso lo Ionio, mossi il basso Adriatico e il Canale di Sardegna, mentre i restanti mari risulteranno poco mossi.

Questo scenario meteo conferma che l’estate è arrivata, ma con essa anche le sue classiche insidie. Pertanto, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni e prepararsi adeguatamente per godere al meglio della stagione estiva.